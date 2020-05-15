2020-05-15T07:55:18+03:00
Общество

Прогноз погоды на 15 мая в Санкт-Петербурге: дожди и до +12 градусов

Пятница обещает быть пасмурной и не слишком теплой
Петр КИБЕР
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Пятница в Петербурге будет не слишком теплой.Пятница в Петербурге будет не слишком теплой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге наступила пятница, 15 мая - последний трудовой день первой после долгого отдыха рабочей недели. Впереди у горожан два выходных, но погода в эти три дня особо радовать не будет. Она будет одинаково прохладной и пасмурной.

- 15 мая ожидается облачность с прояснениями, утром без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, слабый. Температура воздуха составит +10…+12 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

По состоянию на 8:00 в городе облачно, термометры показывают +4,7 градуса. Ветер юго-западный, скоростью 3-5 метров в секунду. Давление – 755,7 мм ртутного столба, влажность – 78%

Что касается погоды на субботу и воскресенье, то прогноз синоптиков почти не отличается от пятничного. 16 и 17 мая в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. В течение суток с небольшими дождями. Ночью температура упадет до +3..+6 градусов, днем составит привычные +10…+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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