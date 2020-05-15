2020-05-15T08:24:43+03:00
Общество

Чиновница, обманувшая детей на 100 миллионов, получила штраф в 40 тысяч

Суд прекратил дело против экс-замглавы Центра социальной помощи семье и детям Невского района
Петр КИБЕР
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Суд оштрафовал чиновницу, списавшую 109 миллионов бюджетных денег.Суд оштрафовал чиновницу, списавшую 109 миллионов бюджетных денег.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу бывшего заместителя директора Центра социальной помощи семье и детям Невского района Елены Саловой, которую обвиняли по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Точнее, чиновница списала 109 миллионов рублей, которые должны были пойти на помощь детям и проблемным семьям. Для реализации своих планов, она вступила в сговор с директором Центра.

- Салова и Иванищев, действуя группой лиц по предварительному сговору, зная, что Администрацией Невского района выделена субсидия в сумме 109 080 500 рублей, из личной заинтересованности, обусловленной желанием создать видимость успешного выполнения своих должностных обязанностей и приукрасить действительное положение дел в Центре, заключали договоры о предоставлении социальных услуг, которые в действительности не оказывались, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Успешные показатели руководству Центра были нужны, чтобы получить не меньшее финансирование из бюджета и на следующий год.

Суд, однако, учел что замдиректора ранее не судима, загладила вину, поэтому назначил в качестве наказания Саловой штраф в 40 тысяч рублей. Дело в отношении нее закрыто, а вот директору Центра судебное разбирательство еще предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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