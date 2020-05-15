2020-05-15T08:39:03+03:00
Общество

Прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже СИМ-карт без паспорта

Размещать объявления о подобных услугах запрещает закон
Петр КИБЕР
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Прокуратура нашла сайт про продаже СИМ-карт без документов.Прокуратура нашла сайт про продаже СИМ-карт без документов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга потребовала заблокировать сайт, на котором можно было купить СИМ-карту для сотового телефона «без регистрации и СМС». Точнее, не подписывая договор и не предоставляя документов. Что не очень-то законно.

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, - уточняет пресс-служба петербургской городской прокуратуры.

Сам сайт прокурорский работники обнаружили во время регулярного мониторинга Сети. Предложений про продаже СИМ-карт в интернете множество и один из таких веб-порталов попался на глаза стражам порядка.

Сайт оказался открыт для всех, работал без пароля и регистрации и совсем не скрывал нелегальные услуги. Поскольку решение о блокировке может принять только суд, прокуратурой было направлено требования «прикрыть лавочку».

Напомним, что при оформлении СИМ-карты обязательно предоставлять паспорт и заключать договор на оказании услуг связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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