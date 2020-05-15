2020-05-15T08:53:50+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти выбирают имя новорожденному малышу-зубробизону

Теленок родился на днях у семьи могучих животных из Токсово
Петр КИБЕР
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Малышу-зубробизону из Токсово выбирают имя. Фото: vk.com/lenoblМалышу-зубробизону из Токсово выбирают имя. Фото: vk.com/lenobl
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В семье зубробизонов, живущих в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области, случилось долгожданное пополнение. 10 мая родился малыш, однако не сразу стало понятно, кто это мальчик или девочка, ведь мама не отпускала от себя своего кроху. Но теперь специалисты установили пол теленка и задумались о том, как его назвать.

- 10 мая в семье зубробизонов в Токсово родился теленок! Сейчас стало ясно, что это мальчик-бычок Он прекрасно себя чувствует, хорошо питается и не отходит далеко от мамы, - сообщает паблик «Ленинградская область» ВКонтакте.

Чтобы придумать бизончику имя, сотрудники Всеволожского лесничества через соцсети обратились за помощью к жителям Ленобласти и петербуржцам. Свои идеи те присылали в комментарии.

Много было вариантов связанных с 75-леней годовщиной Дня Победы, сразу после которого и родился малыш. Оказались в числе предложенных и насущные «коронавирусные» имена. Так, теленка предложили назвать «Ковид». Впрочем, на это лесники точно не согласятся. А имя новорожденного зубробизона станут известны в полдень, 15 мая, когда подведут итоги голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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