В Ленобласти многодетным и малоимущим будут раздавать бесплатные маски

15 Май 2020 2020-05-15T09:13:30+03:00

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Малоимущие, пенсионеры, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории жителей Ленинградской области будут бесплатно получать защитные маски. Некоторым для этого даже не придется выходить из дома – все принесут с доставкой.

- Со следующей недели, скорее успеют к среде, будет выдача масок как с получением на месте, в соцзащите города или поселковой администрации, так и с доставкой домой. Под роспись одного из членов семьи. Точно до всех донесут или сообщат, - написал на своей странице в «инстаграме» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

О том, как будет организован процесс выдачи масок, его спросила одна из жительниц региона, обеспокоенная тем, что порядок благого дела был не до конца понятен.

Ответил Дрозденко и на претензии предпринимателя из Выборга, который пожаловался на упавший доход и выручку в 1,5 тысячи рублей в день, из которой надо купить маски для обеспечения посетителей.

Но жалобу коммерсанта губернатор Ленобласти отмел, заявив, что благодаря его решению хотя бы можно вообще работать. А масок достаточно иметь 10 штук на кассе для продажи и обеспечить ими персонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU