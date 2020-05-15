2020-05-15T09:34:52+03:00
Происшествия

На Мурманском шоссе из-за оторвавшегося колеса перевернулась «Газель» с хлебом

Авария произошла в районе Синявино
Петр КИБЕР
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У Синявино перевернулся грузовик с выпечкой. Фото: vk.com/spb_today / Сраждин ТарлановУ Синявино перевернулся грузовик с выпечкой. Фото: vk.com/spb_today / Сраждин Тарланов
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«Газель» с хлебом попала в аварию утром 15 мая. На Мурманском шоссе в районе Синявино развозной грузовик хлебозавода внезапно потерял колесо, из-за чего завалился набок в кювет. Хлеб из кузова рассыпался по траве.

- На Мурманке перед Синявино. Водитель «отдыхает». Все живы. Оборвало шпильки, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсети фото видно, что у машины оторвано сдвоенное заднее левое колесо. Все произошло на ходу. Из-за этого «Газель» резко увело вправо и выбросило в кювет, где машина перевернулась. Само колесо, судя по снимкам, мирно плавает в канаве.

Водителю повезло, что ДТП случилось на том отрезке Мурманской трассы, где встречные потоки разделены широкой лесополосой, иначе выезд на полосу встречного движения мог привести к смертельному столкновению.

Официальной информации от ГИБДД по поводу дорожного инцидента пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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