2020-05-15T10:24:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 3,6 тысяч человек находятся на карантине
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиПочти 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. Одним из важных методов – это выявление зараженных. Так, по данным на утро 15 мая 2020 года, за последние сутки в городе на Неве были обследованы на коронавирус почти 12 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11728 человек. На карантине находится 3623 человека. Из них 168 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2550 – контактные, - рассказали в Смольном.

На номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступил 1361 вызов. Все они были обработаны.

Также в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 569 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 54 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 137 обращений, в полицию - 78. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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