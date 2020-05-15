2020-05-15T11:01:40+03:00
Происшествия

Танк перекрыл движение на КАД в Санкт-Петербурге утром 15 мая

Многотонная машина скатилась с трала во время движения [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Танк перекрыл движение на КАД утром 15 мая 2020 годаТанк перекрыл движение на КАД утром 15 мая 2020 годаФото: СОЦСЕТИ
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Необычная пробка образовалась утром в пятницу, 15 мая 2020 года, на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Необычной стала именно причина затора. Самый настоящий танк перекрыл дорогу автомобилистам перед развязкой Волхонского шоссе и КАД. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Перед развязкой Волхонского шоссе и КАД вас ожидает внезапная встреча с танком. Как и из-за чего именно тяжелый ценный груз упал с трала можем гадать долго, - поведали автомобилисты с места событий.

Благо, когда танк скатился с трала, все автомобилисты быстро среагировали и столкновений не произошло. На данный момент махина находится на крайней левой полосе и не перегораживает всю дорогу, поэтому проезд есть.

Как отмечают очевидцы, к половине 11 утра танк все же удалось поставить обратно на трал и закрепить так, чтобы он больше не пытался «сбежать».

Танк перекрыл движение на КАД в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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