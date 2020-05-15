2020-05-15T11:09:16+03:00
Происшествия

Петербуржец прописал в своей «двушке» 71 мигранта

За фиктивную регистрацию иностранцев мужчина может сесть на три года
Петр КИБЕР
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За фиктивную регистрацию мигрантов петербуржец может отправиться в тюрьму.За фиктивную регистрацию мигрантов петербуржец может отправиться в тюрьму.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который решил подзаработать нелегальной регистрацией мигрантов. В своей скромной квартире-«двушке» он прописал больше 70 человек.

- По версии следствия, мужчина в период с 30 ноября по 06 декабря 2019 года выступил в качестве принимающей стороны и поставил на учет в своей двухкомнатной квартире 71 иностранного гражданина, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По закону, россиянин может зарегистрировать у себя в квартире иностранца, но с учетом того, что гость будет жить по месту временной прописки. Естественно, что 71 мигрант в двухкомнатной квартире поместиться никак не мог. Разве что стоя.

Впрочем, хозяин жилья и не собирался предоставлять гастарбайтерам стол и кров, а большинство и в глаза не видел.

Теперь по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев, нарушителю закона грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или даже до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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