Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года увеличилось на 1 человека
За последние сутки в России от коронавируса умерли еще 113 человек. Из них число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года увеличилось на 1 человека.
- В Ленинградской области 15 мая подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. За все время пандемии в регионе уже 7 человек скончались от этой болезни, - говорится в данных оперативного штаба по коронавирусной инфекции.
Подробностей о возрасте, а также наличии хронических заболеваний пациента на данный момент нет.
Напомним, что с начала эпидемии в Ленобласти коронавирус уже подтвердился у 1841 человека, из них 66 были выявлены за последние сутки. Полностью выздоровели за все время 593 человека, 35 пациентов из них выписались 14 мая.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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