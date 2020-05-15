15 Май 2020 2020-05-15T11:14:53+03:00

Еще 1 человек умер от коронавируса в Ленинградской области. Всего скончались 7 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года

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За последние сутки в России от коронавируса умерли еще 113 человек. Из них число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года увеличилось на 1 человека.

- В Ленинградской области 15 мая подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. За все время пандемии в регионе уже 7 человек скончались от этой болезни, - говорится в данных оперативного штаба по коронавирусной инфекции.

Подробностей о возрасте, а также наличии хронических заболеваний пациента на данный момент нет.

Напомним, что с начала эпидемии в Ленобласти коронавирус уже подтвердился у 1841 человека, из них 66 были выявлены за последние сутки. Полностью выздоровели за все время 593 человека, 35 пациентов из них выписались 14 мая.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU