Ученые нашли способ вылечить Анастасию Заворотнюк от рака
Российские ученые научились с помощью вирусов уничтожать злокачественные опухоли у онкологических больных. При этом эта технология безболезненная и позволяет вернуть к жизни даже пациентов в терминальной стадии рака. Способ пока что экспериментальный, так как не пошел стадию клинических исследований. Среди добровольцев, которые испытывают эффективность этого метода, оказалась и Анастасия Заворотнюк.
- У нее (Анастасии Заворотнюк, прим.ред.) сейчас ремиссия наметилась. К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим, - рассказал в большом интервью kp.ru член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.
Он отметил, что они уже провели тестирование культуры ее клеток и знают, какой именно вирус на нее действует и может помочь в лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU