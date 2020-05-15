В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T11:42:04+03:00

За сутки в городе подтвердили еще 541 случай коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с распространением коронавируса подвел итоги прошедших суток. И они оказались неутешительными. Количество зараженных горожан резко рвануло вверх и увеличилось сразу на 541 человека.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек, - сообщает Оперштаб.

Прибавка по вылечившимся за последние 24 часа составила 106 человек. Однако выросло и количество подтвержденных летальных исходов от коронавируса. Их было 69, а стало 74.

И если причины смерти специальная комиссия зачастую устанавливает лишь через 2-3 недели, то статистика по заболевшим – результат тестов тех, кто почувствовал себя плохо после первых майских праздников.

Напомним, что последние три дня стали рекордными для Санкт-Петербурга. 13 мая было 435 подтвержденных с COVID-19, 14 мая – 460, а 15 мая – сразу 541.

Напомним, что с 12 мая, по причине высокой заболеваемости и из-за низкого индекса самоизоляции, Смольный ввел обязательное ношение масок в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU