В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом
Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с распространением коронавируса подвел итоги прошедших суток. И они оказались неутешительными. Количество зараженных горожан резко рвануло вверх и увеличилось сразу на 541 человека.
- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек, - сообщает Оперштаб.
Прибавка по вылечившимся за последние 24 часа составила 106 человек. Однако выросло и количество подтвержденных летальных исходов от коронавируса. Их было 69, а стало 74.
И если причины смерти специальная комиссия зачастую устанавливает лишь через 2-3 недели, то статистика по заболевшим – результат тестов тех, кто почувствовал себя плохо после первых майских праздников.
Напомним, что последние три дня стали рекордными для Санкт-Петербурга. 13 мая было 435 подтвержденных с COVID-19, 14 мая – 460, а 15 мая – сразу 541.
Напомним, что с 12 мая, по причине высокой заболеваемости и из-за низкого индекса самоизоляции, Смольный ввел обязательное ношение масок в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU