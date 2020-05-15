2020-05-15T11:42:04+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом

15 мая в городе поставлен новый рекорд - 541 заболевший
Петр КИБЕР
Поделиться:
За сутки в городе подтвердили еще 541 случай коронавируса.За сутки в городе подтвердили еще 541 случай коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с распространением коронавируса подвел итоги прошедших суток. И они оказались неутешительными. Количество зараженных горожан резко рвануло вверх и увеличилось сразу на 541 человека.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек, - сообщает Оперштаб.

Прибавка по вылечившимся за последние 24 часа составила 106 человек. Однако выросло и количество подтвержденных летальных исходов от коронавируса. Их было 69, а стало 74.

И если причины смерти специальная комиссия зачастую устанавливает лишь через 2-3 недели, то статистика по заболевшим – результат тестов тех, кто почувствовал себя плохо после первых майских праздников.

Напомним, что последние три дня стали рекордными для Санкт-Петербурга. 13 мая было 435 подтвержденных с COVID-19, 14 мая – 460, а 15 мая – сразу 541.

Напомним, что с 12 мая, по причине высокой заболеваемости и из-за низкого индекса самоизоляции, Смольный ввел обязательное ношение масок в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД полностью перекроют на два дня в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 15 мая 2020 оказался в «красной» зоне
Названы самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей
Более 7 тонн паленного алкоголя обнаружили в промзоне Санкт-Петербурга
Два новых детских сада откроются в Кудрово
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года увеличилось на пять человек
Суд отправил заместителя главы Красносельского района под домашний арест на два месяца
Станция переливания крови в Санкт-Петербурге срочно ищет доноров с тремя редкими группами крови
Назван список мест, где нет коронавируса в Карелии
Труп мужчины, утонувшего во время рыбалки, нашли в Санкт-Петербурге
На станции метро «Проспект просвещения» летом будут менять эскалатор
Стройку газопровода остановили из-за разрушенной трассы в Ленинградской области
После пожара из квартиры петербурженки пропали доллары и евро
Мужчина сжег труп в доме и пытался убить свидетеля в Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года: Количество выздоровевших превысило инфицированных
В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом
Ученые нашли способ вылечить Анастасию Заворотнюк от рака
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года увеличилось на 1 человека
Петербуржец прописал в своей «двушке» 71 мигранта
Танк перекрыл движение на КАД в Санкт-Петербурге утром 15 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 15 мая 2020 года: Выявлено 66 человек