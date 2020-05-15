2020-05-15T11:55:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года: Количество выздоровевших превысило инфицированных

Мы собрали все последние новости о числе зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Число зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года увеличилось на 8 человекЧисло зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года увеличилось на 8 человекФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ситуация с новой инфекцией не везде выглядит не радужно. Так, число зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года оказалось меньше выздоровевших. За последние сутки вирус подтвердился у 8 человек, а полностью выздоровели и выписались 13 пациентов.

- За минувшие сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции превысило число заболевших. 13 человек выписаны: 4 человека в Сегеже, остальные в Петрозаводске, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в республике.

Из восьми заболевших, семь случаев подтверждены в Сортавале и один в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 32,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 171,9 случая.

За все время на коронавирус было проведено 6019 обследований, из них 205 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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