Мужчина сжег труп в доме и пытался убить свидетеля в Ленинградской области

15 Май 2020 2020-05-15T12:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 мая 2020 года, стали известны новые подробности жуткого убийства, произошедшего в декабре 2019 года в садоводстве «Пупышево», Волховского района Ленинградской области. Оказалось, что мужчина, который зарезал и сжег человека, также пытался избавиться и от свидетеля.

- 1 декабря 2019 года после пожара в дачном доме на территории СНТ «Якорь» был обнаружен обгоревший труп 33-летнего петербуржца. На теле также были колото-резанные раны прямо в сердце, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На следующий день в Волховском районе был задержан 31-летний ранее судимый мужчина. Оказалось, что вечером 1 декабря о пил вместе с убитым, возникла ссора и подозреваемый зарезал своего оппонента и поджог дом, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемого отправили в СИЗО. 12 мая было возбуждено еще одно уголовное дело. Оказалось, что о преступлении знал еще один человек, которого пытался убить задержанный, чтобы избавиться от свидетеля. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU