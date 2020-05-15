2020-05-15T12:12:28+03:00
Происшествия

Мужчина сжег труп в доме и пытался убить свидетеля в Ленинградской области

Рецидивист уже содержится в СИЗО за жестокое убийство человека
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина сжег труп человека и пытался убить свидетеля в ЛенобластиМужчина сжег труп человека и пытался убить свидетеля в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В пятницу, 15 мая 2020 года, стали известны новые подробности жуткого убийства, произошедшего в декабре 2019 года в садоводстве «Пупышево», Волховского района Ленинградской области. Оказалось, что мужчина, который зарезал и сжег человека, также пытался избавиться и от свидетеля.

- 1 декабря 2019 года после пожара в дачном доме на территории СНТ «Якорь» был обнаружен обгоревший труп 33-летнего петербуржца. На теле также были колото-резанные раны прямо в сердце, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На следующий день в Волховском районе был задержан 31-летний ранее судимый мужчина. Оказалось, что вечером 1 декабря о пил вместе с убитым, возникла ссора и подозреваемый зарезал своего оппонента и поджог дом, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемого отправили в СИЗО. 12 мая было возбуждено еще одно уголовное дело. Оказалось, что о преступлении знал еще один человек, которого пытался убить задержанный, чтобы избавиться от свидетеля. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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