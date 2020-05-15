После пожара из квартиры петербурженки пропали доллары и евро
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как в ее квартире произошел пожар. Но причиной заявления стал не вспыхнувший огонь, а то, что после ЧП девушка не смогла найти деньги и украшения, лежавшие в тумбочке.
- 14 мая в 14:37 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома 24 корп. 2 по улице Подвойского. А вечером того же дня в полицию обратилась хозяйка квартиры с заявлением о том, что после пожара обнаружила отсутствие 245 евро, 330 долларов США, бриллиантового колье, золотой цепочки и трех золотых колец, - сообщает источник в правоохранительных органах.
По словам 34-летней, официально нигде не работающей женщины, все ценности лежали в расположенной в коридоре тумбочке. Приехавшие на вызов оперативники осмотрели место происшествия, сняли следы обуви и отпечатки пальцев.
Сейчас по заявлению петербурженки ведется проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU