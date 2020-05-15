2020-05-15T12:15:32+03:00
Происшествия

После пожара из квартиры петербурженки пропали доллары и евро

Девушка заподозрила неладное и пошла в полицию
Петр КИБЕР
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Петербурженка пожаловалась полицейским, что после пожара в ее квартире пропали деньги и ценности.Петербурженка пожаловалась полицейским, что после пожара в ее квартире пропали деньги и ценности.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как в ее квартире произошел пожар. Но причиной заявления стал не вспыхнувший огонь, а то, что после ЧП девушка не смогла найти деньги и украшения, лежавшие в тумбочке.

- 14 мая в 14:37 в дежурную часть через 112 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома 24 корп. 2 по улице Подвойского. А вечером того же дня в полицию обратилась хозяйка квартиры с заявлением о том, что после пожара обнаружила отсутствие 245 евро, 330 долларов США, бриллиантового колье, золотой цепочки и трех золотых колец, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам 34-летней, официально нигде не работающей женщины, все ценности лежали в расположенной в коридоре тумбочке. Приехавшие на вызов оперативники осмотрели место происшествия, сняли следы обуви и отпечатки пальцев.

Сейчас по заявлению петербурженки ведется проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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