Стройку газопровода остановили из-за разрушенной трассы в Ленинградской области

15 Май 2020 2020-05-15T12:27:13+03:00

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В Ленинградской области дорожники остановили стройку газопровода у деревни Большая Кунесть Тосненского района. Причиной стало складирование пиленного леса и частей газопровода в полосу отвода региональной дороги Померанье — Кунесть. Как стало известно 15 мая 2020 года, работы ведутся по заказу компании АО «Краснодаргазстрой», техника которой неоднократно разрушала региональные трассы.

- Обочина дороги превращена лесовозами в грязное месиво и напоминает вспаханное поле. Спиленные деревья валяются в канавах, а на асфальте лежит слой коры, на котором буксуют проезжающие машины. При этом лесовозы предпочитают разгружаться прямо на дороге, блокируя проезд остальных машин, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

На место был вызван экипаж ДПС, который проверил документы у водителей и оформил административное правонарушение.

По указанию «Ленавтодора» тяжелая техника Тосненского ДРСУ сейчас начала восстановление водоотводных канав на дороге и ликвидацию незаконных примыканий к дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU