На станции метро «Проспект просвещения» летом будут менять эскалатор

15 Май 2020 2020-05-15T12:46:17+03:00

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Уже нынешним летом на одной из самых загруженных станций петербургского метрополитена «Проспект просвещения» будут менять эскалатор. Работы по капитальному ремонту начнутся ближе к 30 июня, а закончатся только через два месяца, к осени. Насколько это коснется пассажиров, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе подземки.

- Пока мы не можем говорить об ограничениях, все будет зависеть от пассажиропотока. Если он вырастет к началу работ до прежних значений, то придется ограничивать. Но на сегодняшний день об этом говорить рано, еще полтора месяца, - сообщили «КП-Петербург» представители метрополитена.

О том, что на станции «Проспект просвещения» готовятся масштабные работы, сообщает и Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга. ГАТИ выдала ордер на складирование материалов для капремонта эскалатора.

Впрочем, все четыре подъемных механизма останавливать не будут. Как заверили в пресс-службе метро, в работу их пустят поочередно. Так что, возможно, пассажиры и не заметят большого ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU