Труп мужчины, утонувшего во время рыбалки, нашли в Санкт-Петербурге

15 Май 2020 2020-05-15T12:51:26+03:00

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В Санкт-Петербурге, в Курортном районе местные жители нашли труп мужчины. Около четырех часов дня в четверг, 14 мая 2020 года, около пансионата «Красная звезда» на Приморском шоссе в поселке Смолячково было найдено тело человека. Полиция, прибывшая на место, быстро установила личность умершего.

- Умершим оказался 48-летний местный житель. Оказалось, что он пропал днем ранее во время рыбалки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем ранее. Около трех часов дня 13 мая на телефон экстренной службы поступил звонок от 40-летнего мужчины, жителя поселка Смолячково. О рассказал, что буквально пять минут назад его друг выпал из лодки во время рыбалки в акватории Финского залива. Примечательно, что утонул он практически в том же месте, где его и нашли спустя сутки.

Тело было направлено в морг города Кронштадта. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU