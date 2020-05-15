Назван список мест, где нет коронавируса в Карелии

15 Май 2020 2020-05-15T13:06:22+03:00

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За последние сутки список «чистых» территорий в Карелии увеличен до 11. Так, на 15 мая 2020 года нет ни одного зараженного муниципальных районах: Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Медвежьегорский районы, а также Костомукшский городской округ, поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

- В Кеми, где был зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, нам удалось купировать очаг ее распространения, и Кемский район теперь полностью входит в число «чистых», - рассказал в «ВКонтакте» губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

На указанных территориях действуют менее жесткие ограничения, разрешается работа объектов розничной торговли, а также парикмахерских и салонов красоты, бань и саун, организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, конечно, при соблюдении всех мер безопасности.

Организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить вход посетителей и нахождение их в помещении только в масках. Одномоментно там может находиться один клиент на 20 кв. метров площади. При скоплении очереди нужно организовать ожидание с соблюдением дистанции в 4 метра, для входной зоны - организовывать ожидание на улице. При входе необходимо определить место обработки рук антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU