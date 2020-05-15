2020-05-15T13:23:41+03:00
Общество

Станция переливания крови в Санкт-Петербурге срочно ищет доноров с тремя редкими группами крови

Высокая потребность в 1-, 2- и 4+ группах крови
Полина ШАНДРАК
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В Петербурге ищут доноров редкой группы кровиВ Петербурге ищут доноров редкой группы кровиФото: Артем КИЛЬКИН
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В городской станции переливания крови срочно нуждаются в донорах трех редких групп. В медицинских учреждениях города сложилась высокая потребность в первой и второй группах крови с отрицательным резус-фактором, а также четвертой группе с положительным резус-фактором.Об этом сообщают в СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови».

Все желающие без записи могут прийти на городскую станцию переливания крови с понедельника по субботу с 9 до 13 часов по адресу: ст.м. Московские ворота, Московский проспект, дом 104. Телефон донорского отдела (812) 635-68-85. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ и СНИЛС.

- На территории станции есть большая парковка для тех, кто приедет на личном транспорте. Кто добирается на такси, получат промокоды. Делаем все возможное, чтобы доноры комфортно и безопасно смогли до нас доехать, - отмечает пресс-секретарь Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.

Медики напоминают, что перед сдачей необходимо обязательно соблюсти диету и режим. Также специалисты призывают доноров заранее ознакомиться с дополнительными мерами по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.

В Петербурге можно сдать кровь во всех отделениях переливания крови при крупных учреждениях здравоохранения. C ними можно ознакомиться на сайте http://yadonorspb.ru/opk_spb/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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