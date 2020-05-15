2020-05-15T13:38:58+03:00
Общество

Суд отправил заместителя главы Красносельского района под домашний арест на два месяца

Алексей Миронов обвиняется во взяточничестве [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест на 2 месяца / Фото: Объединенная пресс-служба судов ПетербургаЗаместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест на 2 месяца / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 мая 2020 года, суд отправил под домашний арест заместителя главы администрации Красносельского района. Алексей Миронов обвиняется в покушении на взятку. В деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей.

- С 14 февраля по 13 мая 2020 года Миронов, занимая должность в администрации района, а также заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агенство Красносельского района г. Санкт-Петербурга», действуя из корыстных побуждений, в ходе личных встреч и телефонных разговоров с советником генерального директора ООО «Строй-Сити» договорился о взятке не менее чем в 300 тысяч рублей, чтобы Миронов действовал в интересах компании и помогал заключать госконтакты, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Замглавы администрации поймали с поличным 13 мая. Около 12 часов 56 минут около дома 3 по улице Катерникова правоохранители задержали посредника Миронова, который получил взятку.

Также 12 мая Миронов получил взятку в 1,5 миллиона рублей от ООО «Восход». Часть этих денег была изъята во время обыска 13 мая.

Суд отправил обвиняемого под домашний арест до 13 июля 2020 года.

Заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест на 2 месяца.Видео: Пресс-служба судов Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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