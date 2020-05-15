Суд отправил заместителя главы Красносельского района под домашний арест на два месяца

15 Май 2020 2020-05-15T13:38:58+03:00

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 15 мая 2020 года, суд отправил под домашний арест заместителя главы администрации Красносельского района. Алексей Миронов обвиняется в покушении на взятку. В деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей.

- С 14 февраля по 13 мая 2020 года Миронов, занимая должность в администрации района, а также заместителя директора СПб ГКУ «Жилищное агенство Красносельского района г. Санкт-Петербурга», действуя из корыстных побуждений, в ходе личных встреч и телефонных разговоров с советником генерального директора ООО «Строй-Сити» договорился о взятке не менее чем в 300 тысяч рублей, чтобы Миронов действовал в интересах компании и помогал заключать госконтакты, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Замглавы администрации поймали с поличным 13 мая. Около 12 часов 56 минут около дома 3 по улице Катерникова правоохранители задержали посредника Миронова, который получил взятку.

Также 12 мая Миронов получил взятку в 1,5 миллиона рублей от ООО «Восход». Часть этих денег была изъята во время обыска 13 мая.

Суд отправил обвиняемого под домашний арест до 13 июля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779272" frameborder="0"></iframe> Заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурга отправили под домашний арест на 2 месяца.Видео: Пресс-служба судов Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU