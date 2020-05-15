Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года увеличилось на пять человек

15 Май 2020 2020-05-15T14:52:45+03:00

В Санкт-Петербурге за сутки подтверждены пять смертей от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Опубликованы новые данные о количестве умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года

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Оперативный штаб привел новые сведения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года увеличилось на 5 человек.

- За прошедшие сутки зафиксирован 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 9486 случаев заражения COVID-19. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 человек, - сообщает Оперштаб.

На данный момент подробностей о пяти новых подтвержденных смертях нет. Комитет по здравоохранению опубликует сведения о скончавшихся пациентах позднее.

Отметим, что последние дни число смертей от COVID-19 относительно стабильно и держится на уровне 5-6 случаев в сутки.

За минувшие 24 часа в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 11 728 горожан.

По состоянию на утро 15 мая на карантине находится 3623 петербуржца. Из них 168 - в обсерваторе, 905 - на домашней самоизоляции. 2550 числятся как контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU