Более 7 тонн паленного алкоголя обнаружили в промзоне Санкт-Петербурга

15 Май 2020 2020-05-15T14:10:42+03:00

Полиция разыскивает людей причастных к хранению спиртного и их каналы сбыта [видео]

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Полиция Санкт-Петербурга в ходе расследования дела о незаконном производстве алкоголя нашла склад, где хранилось более 7 тонн продукции сомнительного происхождения. Об этом в МВД рассказали в пятницу, 15 мая 2020 года.

- В декабре 2019 года сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга выявили факт незаконного производства и хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в двух гаражах гаражного кооператива на улице Маршала Говорова, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Позже полиция установила возможную причастность к данному преступлению двух мужчин, жителей Невского района, 32 и 34 лет.

В результате следственных действий полицейские обнаружили в промзоне на Большой Пороховской улице местонахождение склада незаконно произведенной алкогольной продукции. Во время обысков там было изъято 5,6 тонн алкогольной продукции в бочках (водка, виски, коньяк), а также около 320 пятилитровых канистр с алкоголем общим объемом 1,5 тонны и около 50 пустых канистр.

Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению данной продукции и каналы сбыта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779288" frameborder="0"></iframe> В Петербурге обнаружили склад с 7 тоннами паленого алкоголя.Видео: ГУ МВД по СПБ и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU