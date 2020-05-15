Более 7 тонн паленного алкоголя обнаружили в промзоне Санкт-Петербурга
Полиция Санкт-Петербурга в ходе расследования дела о незаконном производстве алкоголя нашла склад, где хранилось более 7 тонн продукции сомнительного происхождения. Об этом в МВД рассказали в пятницу, 15 мая 2020 года.
- В декабре 2019 года сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга выявили факт незаконного производства и хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в двух гаражах гаражного кооператива на улице Маршала Говорова, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.
Позже полиция установила возможную причастность к данному преступлению двух мужчин, жителей Невского района, 32 и 34 лет.
В результате следственных действий полицейские обнаружили в промзоне на Большой Пороховской улице местонахождение склада незаконно произведенной алкогольной продукции. Во время обысков там было изъято 5,6 тонн алкогольной продукции в бочках (водка, виски, коньяк), а также около 320 пятилитровых канистр с алкоголем общим объемом 1,5 тонны и около 50 пустых канистр.
Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению данной продукции и каналы сбыта.
В Петербурге обнаружили склад с 7 тоннами паленого алкоголя.Видео: ГУ МВД по СПБ и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU