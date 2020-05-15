2020-05-15T14:10:42+03:00
Происшествия

Более 7 тонн паленного алкоголя обнаружили в промзоне Санкт-Петербурга

Полиция разыскивает людей причастных к хранению спиртного и их каналы сбыта [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге обнаружили склад с 7 тоннами паленого алкоголяВ Петербурге обнаружили склад с 7 тоннами паленого алкоголяФото: принтскрин видео.
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Полиция Санкт-Петербурга в ходе расследования дела о незаконном производстве алкоголя нашла склад, где хранилось более 7 тонн продукции сомнительного происхождения. Об этом в МВД рассказали в пятницу, 15 мая 2020 года.

- В декабре 2019 года сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга выявили факт незаконного производства и хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в двух гаражах гаражного кооператива на улице Маршала Говорова, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице.

Позже полиция установила возможную причастность к данному преступлению двух мужчин, жителей Невского района, 32 и 34 лет.

В результате следственных действий полицейские обнаружили в промзоне на Большой Пороховской улице местонахождение склада незаконно произведенной алкогольной продукции. Во время обысков там было изъято 5,6 тонн алкогольной продукции в бочках (водка, виски, коньяк), а также около 320 пятилитровых канистр с алкоголем общим объемом 1,5 тонны и около 50 пустых канистр.

Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконному хранению данной продукции и каналы сбыта.

В Петербурге обнаружили склад с 7 тоннами паленого алкоголя.Видео: ГУ МВД по СПБ и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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