Названы самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей

15 Май 2020 2020-05-15T14:19:28+03:00

В Санкт-Петербурге за неделю клещи напали на 91 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Только за последнюю неделю от паразитов пострадали больше 90 человек

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Управление Роспотребнадзора назвало самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей. Чаще всего эти паразиты атаковали людей в пригороде, что и не удивительно. А всего за последнюю неделю зафиксировано больше 90 случаев.

- На территории Санкт-Петербурга зарегистрирован 91 пострадавший от присасывания клещей. Наибольшее количество - в Курортном районе - 29 человек, Пушкинском - 21, Красносельском – 13, Приморском и Колпинском – по 8, Выборгском и Красногвардейском - по 5, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Но были и те петербуржцы, которые «подцепили» клеща в Ленинградской области, на отдыхе. С 4 по 10 мая в больницы города обратились 876 человек, в том числе 272 ребенка.

По состоянию на 10 мая специалисты исследовали 584 снятого с людей клеща и выявили одного переносчика энцефалита и 127 – боррелиоза.

Медики напоминают, что при «укусе» клеща надо обратится к врачам, а самого «кровососа» сдать на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU