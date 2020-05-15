2020-05-15T14:19:28+03:00
Общество

Названы самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей

Только за последнюю неделю от паразитов пострадали больше 90 человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Санкт-Петербурге за неделю клещи напали на 91 человека.В Санкт-Петербурге за неделю клещи напали на 91 человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора назвало самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей. Чаще всего эти паразиты атаковали людей в пригороде, что и не удивительно. А всего за последнюю неделю зафиксировано больше 90 случаев.

- На территории Санкт-Петербурга зарегистрирован 91 пострадавший от присасывания клещей. Наибольшее количество - в Курортном районе - 29 человек, Пушкинском - 21, Красносельском – 13, Приморском и Колпинском – по 8, Выборгском и Красногвардейском - по 5, - сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Но были и те петербуржцы, которые «подцепили» клеща в Ленинградской области, на отдыхе. С 4 по 10 мая в больницы города обратились 876 человек, в том числе 272 ребенка.

По состоянию на 10 мая специалисты исследовали 584 снятого с людей клеща и выявили одного переносчика энцефалита и 127 – боррелиоза.

Медики напоминают, что при «укусе» клеща надо обратится к врачам, а самого «кровососа» сдать на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КАД полностью перекроют на два дня в Санкт-Петербурге
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 15 мая 2020 оказался в «красной» зоне
Названы самые опасные районы Санкт-Петербурга по укусам клещей
Более 7 тонн паленного алкоголя обнаружили в промзоне Санкт-Петербурга
Два новых детских сада откроются в Кудрово
Количество умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года увеличилось на пять человек
Суд отправил заместителя главы Красносельского района под домашний арест на два месяца
Станция переливания крови в Санкт-Петербурге срочно ищет доноров с тремя редкими группами крови
Назван список мест, где нет коронавируса в Карелии
Труп мужчины, утонувшего во время рыбалки, нашли в Санкт-Петербурге
На станции метро «Проспект просвещения» летом будут менять эскалатор
Стройку газопровода остановили из-за разрушенной трассы в Ленинградской области
После пожара из квартиры петербурженки пропали доллары и евро
Мужчина сжег труп в доме и пытался убить свидетеля в Ленинградской области
Число зараженных коронавирусом в Карелии на 15 мая 2020 года: Количество выздоровевших превысило инфицированных
В Санкт-Петербурге резко выросло число заболевших коронавирусом
Ученые нашли способ вылечить Анастасию Заворотнюк от рака
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 15 мая 2020 года увеличилось на 1 человека
Петербуржец прописал в своей «двушке» 71 мигранта
Танк перекрыл движение на КАД в Санкт-Петербурге утром 15 мая
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 15 мая 2020 года: Выявлено 66 человек