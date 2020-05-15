Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 15 мая 2020 оказался в «красной» зоне

15 Май 2020 2020-05-15T14:28:03+03:00

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За последние сутки количество зараженных в Северной столице увеличилось еще на 541 человека и достигло почти 9,5 тысяч инфицированных. При этом индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 15 мая 2020 года продолжает держаться в «красной» зоне.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:01 составил 1,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,1 балла, это на 1,7 балла больше, чем в средний четверг до распространения коронавируса. В прошлый четверг местный индекс составлял 2,3 балла — за неделю индекс снизился на 0,2 балла.

Напомним, по среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 2 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил вчерашний рейтинг город Москва с 2,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU