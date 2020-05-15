КАД полностью перекроют на два дня в Санкт-Петербурге

15 Май 2020 2020-05-15T14:40:36+03:00

КАД полностью перекроют рядом с Приморским шоссе на два дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге на два дня полностью перекроют часть Кольцевой автодороги. Так, с 18 по 20 мая 2020 года на развязке КАД с Приморским шоссе будет перекрыт съезд. Об этом автомобилистов предупредили заранее, в пятницу, 15 мая 2020 года.

- Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург, на Приморское шоссе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, с 18 по 20 мая 2020 года будут проводиться работы по устранению колейности покрытия на проезжей части. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

- Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, - добавил Пузыревский.

ИСТОЧНИК KP.RU