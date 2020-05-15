2020-05-15T15:23:25+03:00
Общество

Кинотеатры Санкт-Петербурга снова стали продавать билеты на фильмы

Они будут с открытой датой, чтобы горожане могли попасть на сеанс после снятия ограничений
Евгения МОСКВИНА
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Пока кинотеатры в Санкт-Петербурге закрыты.Пока кинотеатры в Санкт-Петербурге закрыты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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До 31 мая в Санкт-Петербурге в кино с попкорном сходить точно не получится – в городе введены меры ограничения из-за коронавируса. Однако купить заветный билетик на «некарантинные» дни все-таки петербуржцы уже могут. Одна из сетей кинотеатров запустила продажу. Горожанам предлагают приобрести специальный сертификат, что называется, впрок. Он будет с открытой датой, так что после снятия ограничений можно будет отправиться в кино. Фильм тоже можно будет выбрать позже. А действовать сертификаты будут до 31 декабря.

– Любой фильм, любой день, любой сеанс. После открытия кинотеатров просто обменяй сертификат на билет в кино, – сообщает сеть кинотеатров.

К слову, цена на такой билет весьма привлекательная. На обычное место в зале он стоит 150 рублей, а за диван на двоих нужно заплатить 380 рублей (по этому билету могут пройти 2 взрослых, а также ребенок до 5 лет). Конечно, такими акциями бизнес пытается удержаться на плаву и подготовиться к периоду после карантина.

– Отличная идея для поддержки кинобизнеса в тяжелый период. Получу зарплату – куплю пару десятков, – пишет зритель в соцсети кинотеатра.

– Супер. Очень ждала возвращения билетов с открытой датой, – радуется другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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