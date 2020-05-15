2020-05-15T15:23:12+03:00
Происшествия

У петербурженки украли ноутбук в аэропорту Пулково

Девушка летела в Москву и забыла компьютер на скамье у входа в аэровокзал
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково у жительницы Петербурга украли ноутбукВ Пулково у жительницы Петербурга украли ноутбукФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции управления на транспорте помогли местной жительнице найти ноутбук, который она потеряла в аэропорту Пулково. Как стало известно в пятницу, 15 мая 2020 года, женщина не просто забыла компьютер, его украл один из пассажиров.

- Петербурженка, которая собиралась вылететь в Москву, обратилась в полицию в Пулково и рассказала, что забыла ноутбук у выхода на посадку аэровокзального комплекса, и попросила помочь с его поисками, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Правоохранители начали поиски и выяснили, что ноутбук успели украсть. С помощью камер наблюдения они установили, что 38-летний житель Петербурга, вылетающий тем же авиарейсом в Москву, увидев оставленный кем-то гаджет, решил присвоить его себе. Рассчитывая на то, что за его действиями никто не наблюдает, он, из корыстных побуждений, тайно похитил чужое имущество.

В настоящее время следствием литейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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