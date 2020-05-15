В 37 населенных пунктах Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список из 37 населенных пунктов, где 15 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцей.
- Оперативный штаб сообщает о 66 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - информирует пресс-служба областного правительства.
Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлены в следующих населенных пунктах:
- Реполка (Волосовский район)
- Волхов
- Всеволожск, поселок имени Свердлова (Всеволожский район)
- Выборг, Первомайское, Селезнево, Приветнинское (Выборгский район)
- Гатчина, Сиверский, Строганово, Монделево, Шпаньково, Малые Колпаны, Чаща, Семрино, Большое Верево, Березнево (Гатчинский район)
- Кингисепп, Усть-Луга, Ополье, Порхово (Кингисеппский район)
Кировск, Отрадное, Приладожский, Назия, Сологубовка, Павлово, Шум, Михайловский (Кировский район)
- Лодейное поле
- Келози (Ломоносовский район)
- Сланцы
-Тихвин,Шугозеро, Кудрево (Тихвинский район)
- Федоровское (Тосненский район).
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