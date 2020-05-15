2020-05-15T15:29:33+03:00
Общество

В 37 населенных пунктах Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом

Заболевших стало на 66 человек больше
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти в 37 населенных пунктах за сутки 66 человек заболели коронавирусом.В Ленобласти в 37 населенных пунктах за сутки 66 человек заболели коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало список из 37 населенных пунктов, где 15 мая 2020 года зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцей.

- Оперативный штаб сообщает о 66 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - информирует пресс-служба областного правительства.

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлены в следующих населенных пунктах:

- Реполка (Волосовский район)

- Волхов

- Всеволожск, поселок имени Свердлова (Всеволожский район)

- Выборг, Первомайское, Селезнево, Приветнинское (Выборгский район)

- Гатчина, Сиверский, Строганово, Монделево, Шпаньково, Малые Колпаны, Чаща, Семрино, Большое Верево, Березнево (Гатчинский район)

- Кингисепп, Усть-Луга, Ополье, Порхово (Кингисеппский район)

Кировск, Отрадное, Приладожский, Назия, Сологубовка, Павлово, Шум, Михайловский (Кировский район)

- Лодейное поле

- Келози (Ломоносовский район)

- Сланцы

-Тихвин,Шугозеро, Кудрево (Тихвинский район)

- Федоровское (Тосненский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выездной рейс из Турции вернет домой 78 петербуржцев
Жители Санкт-Петербурга жалуются на отсутствие санобработки парадных от коронавируса
Больше 19 тысяч медиков в Санкт-Петербурге получили выплаты за работу с коронавирусом
Антитела против коронавируса во время обследования обнаружены только у шести процентов жителей Санкт-Петербурга
С 18 мая по Кудровскому проезду до метро «Проспект Большевиков» начнут ходить автобусы
Суд закрыл Сенной рынок на 22 дня за нарушение режима самоизоляции
Компания Л1 15 мая отмечает 28-летие
Коммунальщики закрасили граффити с героем «Криминального чтива» в Санкт-Петербурге
Петербуржцам предложили получить новую профессию онлайн
В Ленобласти умерла фельдшер Гатчинской клинической больницы
Опубликован список производителей масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Редкую операцию на головном мозге девочки провели в Санкт-Петербурге
Первый излечившийся от коронавируса после переливания плазмы петербуржец рассказал, как ему спасли жизнь
В 37 населенных пунктах Ленинградской области нашли новых зараженных коронавирусом
Кинотеатры Санкт-Петербурга снова стали продавать билеты на фильмы
У петербурженки украли ноутбук в аэропорту Пулково
КАД полностью перекроют на два дня в Санкт-Петербурге