2020-05-15T15:53:35+03:00
Общество

Опубликован список производителей масок и перчаток в Санкт-Петербурге

Перечень производств понадобится предприятиям, которые работах в условиях эпидемии коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился список производств, выпускающих защитные маскиВ Петербурге появился список производств, выпускающих защитные маскиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге с 12 мая 2020 года многие предприятия вернулись к работе. При этом работодатели обязаны обеспечивать своих сотрудников средствами личной зашиты. Специально для этого в пятницу, 15 мая, Смольный опубликовал список городских производителей масок, перчаток и антисептиков.

- Список сформирован на основе базы петербургских производителей средств индивидуальной защиты, в которой ежедневно обновляются сведения об объемах производства СИЗ и обеспеченности предприятий сырьем. В настоящий момент в базе зарегистрировано 108 производителей масок, - рассказали в Смольном.

В день в Петербурге выпускается почти 300 тысяч литров хлорактивных средств, около 70 тысяч литров кожных антисептиков, более 700 тысяч масок. По сравнению с мартом выпуск масок увеличился в 7 раз. Также в городе налажен выпуск одноразовых комбинезонов и халатов.

С полным списком производителей средств защиты можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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