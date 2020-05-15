В Ленобласти умерла фельдшер Гатчинской клинической больницы
Еще один медработник умер в Ленинградской области на фоне пандемии коронавируса. В Гатчинской Клинической Межрайонной больнице сообщили о смерти фельдшера-лаборанта Валентины Бадык.
- На 72-м году ушла из жизни Валентина Даниловна Бадык. Почти тридцать пять лет она проработала в Гатчинской больнице, - говорится в некрологе, опубликованном на странице ВКонтакте Гатчинской КМБ.
По предварительным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Результаты тестирования на коронавирусную инфекцию пока неизвестны.
Напомним, что 27 апреля стало известно о смерти медсестры Гатчинской КМБ Натальи Хечумовой, а на следующий день губернатор Ленинградской области подтвердил, что причиной гибели стало заражение коронавирусом.
Надо сказать, что с 5 мая два отделения Гатчинской больницы были закрыты на прием пациентов «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией».
О смерти фельдшера сообщает пресс-служба больницы. Фото: vk.com/gatchinakmb
ИСТОЧНИК KP.RU