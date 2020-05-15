2020-05-15T16:02:18+03:00
Общество

В Ленобласти умерла фельдшер Гатчинской клинической больницы

Это уже вторая смерть из числа медперсонала клиники
Петр КИБЕР
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15 мая стало известно о смерти фельдшера Гатчинской больницы.15 мая стало известно о смерти фельдшера Гатчинской больницы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще один медработник умер в Ленинградской области на фоне пандемии коронавируса. В Гатчинской Клинической Межрайонной больнице сообщили о смерти фельдшера-лаборанта Валентины Бадык.

- На 72-м году ушла из жизни Валентина Даниловна Бадык. Почти тридцать пять лет она проработала в Гатчинской больнице, - говорится в некрологе, опубликованном на странице ВКонтакте Гатчинской КМБ.

По предварительным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Результаты тестирования на коронавирусную инфекцию пока неизвестны.

Напомним, что 27 апреля стало известно о смерти медсестры Гатчинской КМБ Натальи Хечумовой, а на следующий день губернатор Ленинградской области подтвердил, что причиной гибели стало заражение коронавирусом.

Надо сказать, что с 5 мая два отделения Гатчинской больницы были закрыты на прием пациентов «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

О смерти фельдшера сообщает пресс-служба больницы. Фото: vk.com/gatchinakmb

О смерти фельдшера сообщает пресс-служба больницы. Фото: vk.com/gatchinakmb

ИСТОЧНИК KP.RU

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