Петербуржцам предложили получить новую профессию онлайн

15 Май 2020 2020-05-15T16:13:30+03:00

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В Санкт-Петербурге у местных жителей появилась возможность повысить квалификацию или получить новую профессию. Причем, сделать это можно не выходя из дома – онлайн, подав документы на сайте Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

- В мае-июне на курсы планируется направить не менее 530 человек. Обучение доступно не только людям, потерявшим работу. В рамках реализации национального проекта «Демография» выбрать новую профессию или повысить квалификацию могут женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы дошкольников и люди, которым исполнилось 50 лет, в том числе пенсионеры, - рассказали в Смольном.

Список программ обучения для мам с детьми на данный момент включает 19 направлений. Для людей старшего возраста открыт набор на курсы, связанные с обучением цифровой грамотности, которая стала особенно актуальной для сотрудников образовательных учреждений. Курсы помогают старшему поколению адаптироваться к современным условиям, а также повысить качество образовательных услуг.

Сразу после введения ограничительных мер большинство курсов были переведены в дистанционный формат. Завершили онлайн обучение порядка 330 человек, в том числе 80 человек в возрасте старше 50 лет. 1110 человек продолжают обучение: 703 безработных, 235 – старше 50 лет и 172 женщины с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU