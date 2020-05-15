Компания Л1 15 мая отмечает 28-летие

15 Май 2020 2020-05-15T16:25:19+03:00

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Сегодня, 15 мая 2020 года, Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, исполняется 28 лет. За годы работы на территории Северной столицы компанией построено более 30 000 квартир в 170 домах. Это свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости жилого, социального и коммерческого назначения. Из них почти половина, 818 тысяч квадратных метров, сдано за последние пять лет.

Компания известна своим новаторским подходом к работе. Именно они первыми вывели на строительный рынок квартиры под брендом «РИАЛ» и «СУПЕР-РИАЛ», которые послужили прототипом популярных сегодня квартир-студий. Позже благодаря Компании в Петербурге появились трехуровневые пентхаусы с собственными бассейнами на крыше и таунхаусы в исторической части города.

- Сегодня мы отмечаем наш праздник в непростых условиях. Но у Компании Л1 большой опыт не только в строительстве, но и в преодолении трудностей. За время своего существования пережили огромное количество кризисов и потрясений. Научились почти мгновенно мимикрировать под ситуацию. Так случилось и с текущим кризисом: мы ни на один день не останавливали стройки и продолжали работу с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Надеюсь, что скоро все придет в норму, а пока желаю всем здоровья и благополучия, - говорит руководитель Компании Л1 Павел Андреев.

В планах компании на 2020 год продолжение строительства текущих проектов: ЖК «Граф Орлов», ЖК «Лондон Парк» и клубный дом премиального сегмента «Классика. Дом для души». Также в 2020 году компания планирует вывести на рынок другие новые объекты.

Обширный земельный банк Компании, почти 80 гектаров, является отличным заделом для будущей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU