2020-05-15T16:30:17+03:00
Общество

Суд закрыл Сенной рынок на 22 дня за нарушение режима самоизоляции

Сами торговцы вину не признали
Петр КИБЕР
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Сенной рынок закрыли за нарушение карантина.Сенной рынок закрыли за нарушение карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на 22 дня закрыл знаменитый Сенной рынок. Причиной стало нарушение карантинного режима, которое допустили владельцы торговых площадей.

- 10 мая в ходе осмотра рынка установлено, что управляющей компанией допущены следующие нарушения: на всей территории осуществляется торговля, присутствует массовое скопление граждан без соблюдения дистанции; неудовлетворительное санитарное содержание территории; нарушаются условия хранения продуктов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В протоколе были указаны и другие нарушения, но и имеющихся уже хватило для того, чтобы судья вынес решение приостановить деятельность Сенного рынка сроком на 22 дня.

При этом представители рыночной администрации нарушения не признали и с наказанием не согласились. Будут ли они оспаривать судебное решение, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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