Суд закрыл Сенной рынок на 22 дня за нарушение режима самоизоляции
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на 22 дня закрыл знаменитый Сенной рынок. Причиной стало нарушение карантинного режима, которое допустили владельцы торговых площадей.
- 10 мая в ходе осмотра рынка установлено, что управляющей компанией допущены следующие нарушения: на всей территории осуществляется торговля, присутствует массовое скопление граждан без соблюдения дистанции; неудовлетворительное санитарное содержание территории; нарушаются условия хранения продуктов, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.
В протоколе были указаны и другие нарушения, но и имеющихся уже хватило для того, чтобы судья вынес решение приостановить деятельность Сенного рынка сроком на 22 дня.
При этом представители рыночной администрации нарушения не признали и с наказанием не согласились. Будут ли они оспаривать судебное решение, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU