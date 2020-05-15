Больше 19 тысяч медиков в Санкт-Петербурге получили выплаты за работу с коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T17:33:28+03:00

В Санкт-Петербурге сделали выплаты медикам, которые работаю с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

На это направили 486,7 миллионов рублей

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В Санкт-Петербурге сделали положенные выплаты медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным с COVID-19. Об этом губернатор Александр Беглов доложил сегодня, 15 мая, президенту Владимиру Путину во время видеоконференции, сообщает пресс-служба Смольного.

– На сегодняшний день мы выплатили 486 миллионов 751,5 тысячу рублей медицинским работникам. Эти деньги получили 19822 человека, – рассказал губернатор Северной столицы.

Отмечается, что всего в федеральном бюджете на эти и дальнейшие выплаты петербургским медикам зарезервирован 1 миллиард 294 миллиона рублей. Кроме того, в Петербурге по местному постановлению положены следующие единовременные компенсации: 300 тысяч рублей – медикам, которые заболели коронавирусом на работе, 500 тысяч – тем, кто в результате заболевания получил инвалидность, 1 миллион рублей положен семье, если медик погиб.

– На сегодняшний день выплаты по 300 тысяч рублей получили 8 медиков. Членам семьи одного медработника, умершего из-за заражения COVID-19, выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей, – добавили в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU