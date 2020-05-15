Жители Санкт-Петербурга жалуются на отсутствие санобработки парадных от коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T17:38:01+03:00

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Согласно распоряжению правительства Санкт-Петербурга, парадные жилых домов в городе должны обрабатывать для защиты от коронавируса дважды в день. Дворники обязаны протирать входные ручки дверей, перила, кнопки лифтов и мыть полы. Вот только сами петербуржцы зачастую жалуются, что про дезинфекцию они лишь слышали. А вот видеть не приходилось. Об этом горожане рассказали в комментариях к опросу, устроенному журналистами в соцсетях.

- Ни разу не видела, чтобы протирали. Уже как 3 месяца; У нас полы моют раз в неделю просто водой - грязь размазывают и все; За весь период было 3 раза, чтобы пахло средством для дезинфекции. Зато подписи ставят, что все убрано, - приводит слова петербуржцев «Мойка 78».

И судя по всему, недовольство жителей Северной столицы имеет основание. Так, проведенная жилищным комитетом инспекция показала, что из шести с лишним тысяч проверенных домов, в трети не проводилась полноценная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU