Выездной рейс из Турции вернет домой 78 петербуржцев

15 Май 2020 2020-05-15T17:38:50+03:00

Их отправят домой на самоизоляцию или в обсерватор в Курортном районе на 14 дней

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15 мая в Пулково ждут выездной рейс из Антальи, на котором в Санкт-Петербург вернутся 78 горожан и несколько человек из ближайших регионов. Туристов из Турции, по традиции, встретят пограничники, таможенники, полицейские, медики и сотрудники Роспотребнадзора. Вернувшихся россиян тут же осмотрят врачи, возьмут у них анализы на коронавирус и выдадут предписание, обязывающее запереться дома на самоизоляции на 14 дней. Ежели такой возможности нет, то человека отправят в обсерватор в Курортном районе.

- Всех прибывших людей развезут по местам пребывания на автобусах, которых будут сопровождать экипажи ГИБДД. Полицейские и медики проконтролируют соблюдение режима обязательной самоизоляции. За нарушение предусмотрены штрафы, - напоминают привычную схему действий в Смольном.

В ближайшее время в аэропорте Северной столицы встретят и туристов из Кипра. Добавим, что с начала пандемии коронавируса и закрытия границ в Санкт-Петербург вернулось из-за рубежа больше 2 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU