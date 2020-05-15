Дополнительные автобусы и маршрутки выйдут на улицы Санкт-Петербурга из-за высокого спроса

15 Май 2020 2020-05-15T18:19:20+03:00

Дополнительные автобусы и маршрутки начнут работать в Санкт-Петербурге с 18 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке

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С 18 мая на улицы Санкт-Петербурга выйдут дополнительные автобусы и маршрутки из-за повышенного спроса горожан. Постоянный низкий уровень самоизоляции жителей Северной столицы намекает, что общественный транспорт сейчас как никогда востребован.

- На автобусные маршруты с номерами 74, 115а, 145а, 145, 186, 193 добавляется в общей сложности 10 транспортных средств. Также с 18 мая возобновят работу «коммерческие» автобусы с номерами К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131, - отмечают в городском комитете по транспорту.

Дополнительные автобусы позволят сократить интервалы движения и время ожидания на остановке. В Смольном напоминают, что общественный транспорт сейчас работает по особому графику. Для обеспечения социальной дистанции петербуржцев, на линию при необходимости выпускают резервный подвижной состав – это 182 автобуса, 45 трамваев и 59 троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU