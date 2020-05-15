На КАДе вечером пятницы собрались три огромные пробки

15 Май 2020 2020-05-15T19:11:03+03:00

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С отменой с 12 мая нерабочих дней на дороги Санкт-Петербурга вернулись пробки. Вечером пятницы Яндекс оценивал загруженность улиц города в шесть баллов, чего не было уже давно. Так, большой затор образовался на КАДе. Правда, здесь причиной 5-километровой пробки стало ДТП.

- По предварительным данным, около 16:00 15 мая на 47-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение шести легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. Поврежденными машинами оказались заняты третья и четвертая полосы движения, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Больше часа потребовалось на то, чтобы оказать помощь пострадавшим и убрать с дороги последствия аварии. Все это время движение по внутреннему кольцу КАД от Колтушского шоссе до Кудрово шло очень медленно. Весь участок на карте отображался ярко-красным.

К 18:00 здесь проезд был свободен. А вот на севере города, внутренняя часть КАД замерла в огромной 11-километровой пробке от Левашово до МЕГИ Парнас. Здесь причиной заторов стала реконструкция трассы и ДТП. Навстречу им по внешней части машины ползут в 7-километровом заторе от Мурино и до развязки с проспектом Энгельса. Транспорт тормозят дорожные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU