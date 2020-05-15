Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей

15 Май 2020 2020-05-15T19:04:00+03:00

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Губернатор Александр Беглов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о том, что петербургским медработникам, работающим с коронавирусными пациентами, поступили обещанные деньги. Итого выплаты получили 19 822 человека.

- На 15 мая 2020 года мы выплатили 486 млн 751,5 тысяч рублей медицинским работникам. Медикам полагаются и компенсации, если они сами пострадали при лечении пациентов. Выплаты по 300 тысяч рублей получили 8 таких врачей. Членам семьи одного медработника, умершего из-за заражения COVID-19, выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей, - доложил губернатор.

Напомним, процедура подачи документов для получения компенсации медикам сейчас серьезно упрощена. Сейчас врачам не нужно доказывать свою невиновность в случае заражения опасной инфекцией.

Добавим, что в федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервировано почти 1,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU