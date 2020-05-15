В Пушкине открылся госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T19:19:55+03:00

В нем будут принимать военнослужащих и членов их семей

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Временный госпиталь Министерства обороны готов к приему инфекционных больных, в том числе тех, кто заразился коронавирусом. В первую очередь здесь станут лечить военнослужащих и их родственников, но, как подчеркнул губернатор Александр Беглов, при необходимости будут оказывать помощь и гражданским.

- Этот госпиталь оборудован самой современной техникой. Его удалось построить в рекордно короткие сроки, - отметил градоначальник.

Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Военный госпиталь в Пушкине был возведен менее, чем за два месяца. Сейчас в нем все готово для приема пациентов. Отделение реанимации оснащено десятью боксами, в которых есть аппараты ИВЛ и ЭКМО, который необходим для насыщения крови больного кислородом.

Кроме того, в госпитале имеются кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, компьютерной томографии, эндоскопии, а также рентгеновский кабинет. Для перевозки больных есть специальные транспортировочные боксы.

ИСТОЧНИК KP.RU