2020-05-15T19:54:52+03:00
Дом. Семья

Брошенную овчарку с огромной опухолью на лице спасают в Колпино

Несчастного пса обнаружили на автобусной остановке после того, как его сбила машина [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге спасают пса с огромной опухолью на морде. Фото: СОЦСЕТИВ Санкт-Петербурге спасают пса с огромной опухолью на морде. Фото: СОЦСЕТИ
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В сообществе «Колпино | Колпинский район во «Вконтакте» всем миром спасают собаку с огромной опухолью на мордочке. Одинокую овчарку нашли на одной из местных автобусных остановок. Очевидцы сообщают, что бедолагу сбила машина. Зоозащитницы Полина и Наталья быстро доставили собаку в ветеринарную клинику.

Овчарку доставили в ветклинику неравнодушные люди. Фото: СОЦСЕТИ

Овчарку доставили в ветклинику неравнодушные люди. Фото: СОЦСЕТИ

- Конечно, мы не смогли оставить этого старичка умирать без помощи и отвезли его срочно ко врачам. На данный момент взяли кровь, взяли пункцию из опухоли, сделали обезболивающие и, само собой, оставили пса в стационаре под наблюдением врачей. Мы не смогли его вернуть на улицу... Хозяева пока не откликаются. Неужели бросили на дороге? – пишут девушки.

Сейчас волонтеры пробили телефонные номера хозяев несчастного пса благодаря чипу, однако они не отвечают на звонки. Возможно, собаку попросту бросили. Пока что бедолаге активно скидывают деньги на лечение в специальной группе и молятся за его здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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