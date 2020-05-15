150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски

15 Май 2020 2020-05-15T20:37:29+03:00

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Льготники из Ленинградской области получат бесплатные медицинские маски. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Средства индивидуальной защиты планируют раздавать через социальные службы или районные администрации.

- Раздадим комплекты – из расчета 10 масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы каждый смог сходить в магазин, аптеку, или на почту. Выдавать средства защиты будем многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, а также инвалидам и пенсионерам с минимальной пенсией, - подчеркнул Дрозденко.

В итоге медицинские маски получат примерно 150 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого в регионе в течение двух недель будут раздавать средства защиты при поддержке бизнеса. Напомним, «Комсомолка» писала, в каких населенных пунктах Ленобласти нужно носить маски и перчатки в период коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU