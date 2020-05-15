150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски
Льготники из Ленинградской области получат бесплатные медицинские маски. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Средства индивидуальной защиты планируют раздавать через социальные службы или районные администрации.
- Раздадим комплекты – из расчета 10 масок на одного члена семьи. То есть, условно, семья из пяти человек получит 50 масок, что в принципе достаточно для того, чтобы каждый смог сходить в магазин, аптеку, или на почту. Выдавать средства защиты будем многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, а также инвалидам и пенсионерам с минимальной пенсией, - подчеркнул Дрозденко.
В итоге медицинские маски получат примерно 150 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого в регионе в течение двух недель будут раздавать средства защиты при поддержке бизнеса. Напомним, «Комсомолка» писала, в каких населенных пунктах Ленобласти нужно носить маски и перчатки в период коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU