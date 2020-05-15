Лжеминеры судов и больниц вернулись в Санкт-Петербург

15 Май 2020 2020-05-15T21:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербург вновь вернулись лжеминеры, без перерыва терроризировавшие социальные объекты города в начале 2020 года. На время режима самоизоляции и прихода пандемии коронавируса злоумышленники, казалось бы, сжалились и отвязались, но 15 мая в объединенную пресс-службу судов Северной столицы пришла очередная записка с угрозами.

- Заминировано здание Красногвардейского суда и многие больницы города. Без комментариев, видимо, - рассказали о записке в пресс-службе судов, ссылаясь на то, что раньше лжеминеры писали шутливые комментарии или требования вернуть долг биткоинами.

Записка лжеминера не отличалась оригинальностью. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, перед периодом молчания электронные террористы пригрозили устроить волну сообщений о терактах во время ЕВРО-2020. В целом, они вообще те еще фантазеры. Например, злоумышленники не раз обещали городу атаку дронов.

ИСТОЧНИК KP.RU