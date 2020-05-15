2020-05-15T21:26:53+03:00
Общество

Производство защитных масок в Санкт-Петербурге выросло до 700 тысяч штук в день

Также в городе выпускается почти 300 тысяч литров хлорактивных средств и около 70 тысяч литров кожных антисептиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге производят ежедневно больше 700 тысяч штук медицинских масок.В Санкт-Петербурге производят ежедневно больше 700 тысяч штук медицинских масок.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге значительно выросло ежедневное производство защитных масок. Если в начале апреля их выпускали до 200 тысяч штук в сутки, то к середине мая – уже в количестве больше 700 тысяч штук в день. Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

- Сегодня средства индивидуальной защиты производят уже более чем в 100 компаниях Санкт-Петербурга. В день в городе выпускается почти 300 тысяч литров хлорактивных средств и около 70 тысяч литров кожных антисептиков. Производится более 700 тысяч масок. По сравнению с мартом их выпуск увеличился в 7 раз, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Напомним, в Санкт-Петербурге действует обязательный масочный режим для всех общественных мест. Из-за этого 1,8 млн жителей Северной столицы из льготных категорий получат по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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