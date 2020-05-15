Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе

15 Май 2020 2020-05-15T22:01:23+03:00

Горе-перевозчики незаконно работали и, к тому же, не дезинфицировали машины [фото]

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15 мая межведомственная транспортная комиссия Санкт-Петербурга поймала с поличным машины «бомбил» из Приморского района, которые регулярно перевозили местных жителей. По итогам проверки сотрудники Ространснадзора арестовали и поместили на специализированную стоянку две легковых «маршрутки».

Все нелегальные легковые "маршрутки" отправились на спецстоянку. Фото: gov.spb.ru

- Такие незаконные перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава. Также водители не используют средства индивидуальной защиты, - поясняют в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Подобные проверки продолжаться и дальше особенно во время ограничений по коронавирусу, когда в городе сократилось количество наземного транспорта. Однако с 18 мая на улицы Санкт-Петербурга вернутся многие маршрутки из-за повышенного спроса пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU