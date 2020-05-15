2020-05-15T22:01:23+03:00
Общество

Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе

Горе-перевозчики незаконно работали и, к тому же, не дезинфицировали машины [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Приморском районе арестовали машины "бомбил". Фото: gov.spb.ruВ Приморском районе арестовали машины "бомбил". Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

15 мая межведомственная транспортная комиссия Санкт-Петербурга поймала с поличным машины «бомбил» из Приморского района, которые регулярно перевозили местных жителей. По итогам проверки сотрудники Ространснадзора арестовали и поместили на специализированную стоянку две легковых «маршрутки».

Все нелегальные легковые "маршрутки" отправились на спецстоянку. Фото: gov.spb.ru

Все нелегальные легковые "маршрутки" отправились на спецстоянку. Фото: gov.spb.ru

- Такие незаконные перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава. Также водители не используют средства индивидуальной защиты, - поясняют в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Подобные проверки продолжаться и дальше особенно во время ограничений по коронавирусу, когда в городе сократилось количество наземного транспорта. Однако с 18 мая на улицы Санкт-Петербурга вернутся многие маршрутки из-за повышенного спроса пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Форд» с ребенком слетел с дороги и перевернулся в Ленобласти
Нелегальные легковые «маршрутки» арестовали в Приморском районе
Производство защитных масок в Санкт-Петербурге выросло до 700 тысяч штук в день
Лжеминеры судов и больниц вернулись в Санкт-Петербург
150 тысяч жителей Ленобласти получат бесплатные медицинские маски
Замгендиректора «Ленэнерго» арестовали по делу о хищении 131 млн рублей из бюджета
Брошенную овчарку с огромной опухолью на морде спасают в Колпино
На петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, завели другое уголовное дело
В Пушкине открылся госпиталь Минобороны для лечения больных коронавирусом
Петербургским врачам, работающим с больными коронавирусом, выплатили почти 500 млн рублей
На КАДе вечером пятницы собрались три огромные пробки