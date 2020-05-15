«Форд» с ребенком слетел с дороги и перевернулся в Ленобласти

15 Май 2020 2020-05-15T22:31:18+03:00

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15 мая в Кировском районе Ленинградской области «Форд Мондео» вылетел на обочину и перевернулся. Все произошло около 13:40 на 16-м километре автодороги «Павлово-Луга». В машине находились три человека, и все они в итоге попали в больницу.

- Мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель находится в состоянии средней степени тяжести, а два его пассажира, женщина 52-ух годов и 8-летний мальчик, получили травмы легкой степени тяжести. Все доставлены в больницу города Шлиссельбурга, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Машину ждет дорогостоящий ремонт, а людей - лечение. Фото: vk.com/dorinspb

От кульбита машину прилично помяло. Досталось передним и задним фарам, лобовому стеклу, бамперу, а также дверям. Причины потери управления сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU