16 торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях карантина

15 Май 2020 2020-05-15T23:05:03+03:00

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга отчитался о выявлении 16 торговых центров в городе, которые нарушили ограничения по коронавирусу, допустив работу некоторых магазинов с непродовольственными товарами. Всего в рамках рейдов проверили 98 ТЦ. В большинстве случаев все было тихо-мирно – свои двери открыли только продуктовые магазины, салоны сотовой связи, аптеки и точки по продаже зоотоваров.

Специалисты насчитали 30 нарушителей. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- А в торговых центрах, нарушивших требования по коронавирусу, как правило, работали магазины обуви, канцелярских товаров и книг, детских и хозяйственных вещей, а также лавки с рыболовными снастями и аксессуарами для мобильных телефонов. Не обходилось и без цветочных магазинов и даже ателье, - рассказывают в ККИ.

Нарушителям ограничительных мер по коронавирусу грозят штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

В отношении нарушителей составили 30 административных протоколов. Также сотрудники комитета планируют привлечь к ответственности собственников торговых центров, где нашли недобросовестные магазины. К слову, одним из последствий несоблюдения требований властей по коронавирусу может быть отказ в льготах для предпринимателей на время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU