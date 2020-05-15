16 торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях карантина
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга отчитался о выявлении 16 торговых центров в городе, которые нарушили ограничения по коронавирусу, допустив работу некоторых магазинов с непродовольственными товарами. Всего в рамках рейдов проверили 98 ТЦ. В большинстве случаев все было тихо-мирно – свои двери открыли только продуктовые магазины, салоны сотовой связи, аптеки и точки по продаже зоотоваров.
Специалисты насчитали 30 нарушителей. Фото: ККИ Санкт-Петербурга
- А в торговых центрах, нарушивших требования по коронавирусу, как правило, работали магазины обуви, канцелярских товаров и книг, детских и хозяйственных вещей, а также лавки с рыболовными снастями и аксессуарами для мобильных телефонов. Не обходилось и без цветочных магазинов и даже ателье, - рассказывают в ККИ.
Нарушителям ограничительных мер по коронавирусу грозят штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга
В отношении нарушителей составили 30 административных протоколов. Также сотрудники комитета планируют привлечь к ответственности собственников торговых центров, где нашли недобросовестные магазины. К слову, одним из последствий несоблюдения требований властей по коронавирусу может быть отказ в льготах для предпринимателей на время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU