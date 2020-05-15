2020-05-15T23:05:03+03:00
Общество

16 торговых центров Санкт-Петербурга поймали на нарушениях карантина

Всего сотрудники ККИ проверили почти 100 ТЦ в ходе рейдов [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге проверили почти 100 торговых центров на нарушение карантинных мер по коронавирусу. Фото: ККИ Санкт-ПетербургаВ Санкт-Петербурге проверили почти 100 торговых центров на нарушение карантинных мер по коронавирусу. Фото: ККИ Санкт-Петербурга
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга отчитался о выявлении 16 торговых центров в городе, которые нарушили ограничения по коронавирусу, допустив работу некоторых магазинов с непродовольственными товарами. Всего в рамках рейдов проверили 98 ТЦ. В большинстве случаев все было тихо-мирно – свои двери открыли только продуктовые магазины, салоны сотовой связи, аптеки и точки по продаже зоотоваров.

Специалисты насчитали 30 нарушителей. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Специалисты насчитали 30 нарушителей. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- А в торговых центрах, нарушивших требования по коронавирусу, как правило, работали магазины обуви, канцелярских товаров и книг, детских и хозяйственных вещей, а также лавки с рыболовными снастями и аксессуарами для мобильных телефонов. Не обходилось и без цветочных магазинов и даже ателье, - рассказывают в ККИ.

Нарушителям ограничительных мер по коронавирусу грозят штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Нарушителям ограничительных мер по коронавирусу грозят штрафы. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

В отношении нарушителей составили 30 административных протоколов. Также сотрудники комитета планируют привлечь к ответственности собственников торговых центров, где нашли недобросовестные магазины. К слову, одним из последствий несоблюдения требований властей по коронавирусу может быть отказ в льготах для предпринимателей на время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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