Пожарные спасли скулящую собаку, запертую на балконе многоэтажки на Московском проспекте

15 Май 2020 2020-05-16T00:01:17+03:00

Неизвестно, что случилось с хозяевами пса, бросившими его, предположительно, на три дня [фото, видео]

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Неравнодушные петербуржцы вызвали спасателей МЧС на помощь скулящей собаке, запертой хозяевами на балконе многоэтажки на Московском проспекте. Все произошло в доме №220. По сообщениям очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», несчастное животное просидело на балконе 7-го этажа целые сутки. Спасатели МЧС, прибывшие на место к вечеру, использовали автокран и аккуратно подобрались к собаке, которая особо и не сопротивлялась.

Пожарному пришлось перелезть на сам балкон, чтобы зафиксировать пса специальным снаряжением, ведь был риск, что животное сорвется. Фото: СОЦСЕТИ

- Пожарные спасли собаку, запертую хозяевами на балконе. Присутствовали соседи владельцев животного и полиция. Что с хозяевами - неизвестно. После спасения собаки все уехали, а ее увезли с собой, - пишут соседи, снявшие спасательную операцию на видео.

Некоторые очевидцы утверждают, сто собака сидела на балконе минимум три дня. Фото: СОЦСЕТИ

Автор другой видеозаписи, на которой собака одиноко скулит на балконе и пытается привлечь к себе внимание, написала, что животное просидело на балконе минимум три дня.

Скулящую собаку, запертую на балконе на трое суток, заметили в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/id215796151

ИСТОЧНИК KP.RU