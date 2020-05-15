Пожарные спасли скулящую собаку, запертую на балконе многоэтажки на Московском проспекте
Неравнодушные петербуржцы вызвали спасателей МЧС на помощь скулящей собаке, запертой хозяевами на балконе многоэтажки на Московском проспекте. Все произошло в доме №220. По сообщениям очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», несчастное животное просидело на балконе 7-го этажа целые сутки. Спасатели МЧС, прибывшие на место к вечеру, использовали автокран и аккуратно подобрались к собаке, которая особо и не сопротивлялась.
Пожарному пришлось перелезть на сам балкон, чтобы зафиксировать пса специальным снаряжением, ведь был риск, что животное сорвется. Фото: СОЦСЕТИ
- Пожарные спасли собаку, запертую хозяевами на балконе. Присутствовали соседи владельцев животного и полиция. Что с хозяевами - неизвестно. После спасения собаки все уехали, а ее увезли с собой, - пишут соседи, снявшие спасательную операцию на видео.
Некоторые очевидцы утверждают, сто собака сидела на балконе минимум три дня. Фото: СОЦСЕТИ
Автор другой видеозаписи, на которой собака одиноко скулит на балконе и пытается привлечь к себе внимание, написала, что животное просидело на балконе минимум три дня.
Скулящую собаку, запертую на балконе на трое суток, заметили в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/id215796151
ИСТОЧНИК KP.RU