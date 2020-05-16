15 спрятанных мин обнаружили под Кингисеппом

16 Май 2020 2020-05-16T00:25:31+03:00

На границе с Кингисеппом нашли 15 спрятанных мин времен ВОВ. Фото: Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти

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На границе Кингисеппского района Ленобласти нашли тайник с 15 минометными минами. Все боеприпасы были времен Великой Отечественной войны. Опасную находку удачно обнаружили сотрудники ФСБ и полиции. В итоге место со схроном от греха подальше оградили лентой, а позднее снаряды передали минерам для дальнейшей утилизации.

- Всего за период с апреля по май 2020 года в пограничной зоне Сланцевского, Кингисеппского и Выборгского районов Лен области обнаружили составные части оружия и значительное количество боеприпасов времен ВОВ. В числе находок: мины, ручные гранаты и четыре артиллерийских снаряда калибра 76-мм, - пишут «Невские новости».

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просят горожан при находке опасных артефактов ни в коем случае не извлекать их из земли самостоятельно. При такой ситуации нужно немедленно позвонить в ближайшие подразделения органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU